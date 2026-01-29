(AUDIO) ApaVital Iași extinde sursele de apă prin preluarea deviației Prut–Bârlad

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 12:52

Începând de astăzi, societatea ApaVital Iași preia în administrare deviația Prut – Bârlad, situată pe teritoriul comunelor Țuțora și Comarna.

Construcția hidrologică a fost înființată în 1984 și avea ca scop suplimentarea debitelor de apă care alimentau municipiul Vaslui, însă în ultimii 20 de ani nu a mai fost utilizată.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că preluarea a fost necesară deoarece se constată o nevoie de creștere a consumului de apă în județul Iași, precum și de posibile suplimentări pentru Republica Moldova: ”Practic, această deviație va ajuta alimentarea cu apă potabilă a județului nostru. Astăzi, dacă Consiliul Județean ar fi trebuit să facă o astfel de investiție, ar fi costat mult, mult, mult mai mult decât a costat acum câteva decenii. Face parte dintr-un plan pe care Consiliul Județean Iași și evident, ApaVital îl are de a identifica surse de apă potabilă, care, practic, pot să satisfacă nevoiei de consum ale județului nostru. Obiectivul este ca apa potabilă să ajungă la toți locuitorii județului nostru. Pentru asta sunt necesare în continuare investiții, fie în identificarea de surse, fie în captare, fie în rețelele de transport și, evident, după asta, de distribuții.”

Compania ApaVital are consumatori în județele Iași, Neamț, Botoșani și Vaslui și este prima societate de profil din România care are contracte și în Republica Moldova.

