Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) ApaVital Iași extinde sursele de apă prin preluarea deviației Prut–Bârlad

(AUDIO) ApaVital Iași extinde sursele de apă prin preluarea deviației Prut–Bârlad

(AUDIO) ApaVital Iași extinde sursele de apă prin preluarea deviației Prut–Bârlad

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 12:52

Începând de astăzi, societatea ApaVital Iași preia în administrare deviația Prut – Bârlad, situată pe teritoriul comunelor Țuțora și Comarna.

Construcția hidrologică a fost înființată în 1984 și avea ca scop suplimentarea debitelor de apă care alimentau municipiul Vaslui, însă în ultimii 20 de ani nu a mai fost utilizată.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că preluarea a fost necesară deoarece se constată o nevoie de creștere a consumului de apă în județul Iași, precum și de posibile suplimentări pentru Republica Moldova: ”Practic, această deviație va ajuta alimentarea cu apă potabilă a județului nostru. Astăzi, dacă Consiliul Județean ar fi trebuit să facă o astfel de investiție, ar fi costat mult, mult, mult mai mult decât a costat acum câteva decenii. Face parte dintr-un plan pe care Consiliul Județean Iași și evident, ApaVital îl are de a identifica surse de apă potabilă, care, practic, pot să satisfacă nevoiei de consum ale județului nostru. Obiectivul este ca apa potabilă să ajungă la toți locuitorii județului nostru. Pentru asta sunt necesare în continuare investiții, fie în identificarea de surse, fie în captare, fie în rețelele de transport și, evident, după asta, de distribuții.”

Compania ApaVital are consumatori în județele Iași, Neamț, Botoșani și Vaslui și este prima societate de profil din România care are contracte și în Republica Moldova.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 09:26

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi

Modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi, propusă de consorţiul administratorilor concordatari Euro Insol şi CITR, a fost...

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi
(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 07:32

(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei

Primăria Iaşi a depus o plângere la Asociația Regională a Serviciilor de Apă și Canalizare din localitate – ARSACIS – și a anunţat că...

(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei
(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 06:58

(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari

Conducerea Consiliului Judeţean Botoşani ia în calcul concedierea, în perioada următoare, a cel puţin 10% din personalul instituţiei....

(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari
(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 06:25

(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui

Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit în această dimineață, în jurul orei 04.40, pentru gestionarea unei situații de urgență la un...

(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:42

(AUDIO) Autoritățile din Vaslui se pregătesc pentru gerul de la final de săptămână

Autoritățile din Vaslui iau măsuri înaintea valului de ger anunțat pentru sfârșitul acestei săptămâni. Măsurile vizează pregătirea de...

(AUDIO) Autoritățile din Vaslui se pregătesc pentru gerul de la final de săptămână
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:09

(AUDIO) Legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea A8 primește finanțare europeană

Șoseaua care va face legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea Autostradă A8 va primi finanțare prin programul SAFE, a...

(AUDIO) Legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea A8 primește finanțare europeană
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 11:08

(AUDIO) Apa potabilă, sistată temporar în municipiul Pașcani

În municipiul Pașcani, furnizarea apei potabile este sistată până mâine dimineață la ora 6:00. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor...

(AUDIO) Apa potabilă, sistată temporar în municipiul Pașcani
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 08:43

(FOTO) Bacău: Accident în Moinești: trei persoane rănite după impactul violent dintre două autoturisme

În această dimineață pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Moinești, pe...

(FOTO) Bacău: Accident în Moinești: trei persoane rănite după impactul violent dintre două autoturisme