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Academia Română Filiala Iași anunță deschiderea festivă a Zilelor Academice Ieșene, Ediția a XLI-a

Academia Română Filiala Iași anunță deschiderea festivă a Zilelor Academice Ieșene, Ediția a XLI-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 10:15

Academia Română – Filiala Iași organizează joi, 8 octombrie 2026, deschiderea festivă a Zilelor Academice Ieșene, ediția a XLI-a, începând cu ora 1000, în Aula Filialei din Bulevardul Carol I, nr. 8.

Evenimentul va debuta cu un moment muzical susținut de Cvartetul de fagoturi „Alemandis” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Programul continuă cu susținerea a două conferințe, după cum urmează:

De 170 ani Grădina Botanică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” un simbol al Iaşiului academic şi cultural care va fi susținută de către Prof. dr. Cătălin TĂNASE, membru corespondent al Academiei Române,

Fundamentele diplomației culturale și politica UNESCO în cercetarea etnologică care va fi susținută de către dr. Ioana-Otilia BASKERVILLE, C.S. II la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”. După aceasta va urma un recital de cobză susținut de Ansamblul „Răsărit” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

În continuare va avea loc Ceremonia de acordare a Premiilor de excelență ale Academiei Române – Filiala Iași pentru lucrări publicate în cursul anului 2025 și Ceremonia de acordare a distincției de Cercetător Științific Emerit al Academiei Române – Filiala Iași.

La final va avea loc Semnarea Protocolului de colaborare dintre Primăria Municipiului Iași, Academia Română – Filiala Iași și Academia de Științe a Moldovei privind Grupul de lucru „Inteligența Artificială (I.A.) în folosul urbei și al locuitorilor Iașului”.

În data de 9 octombrie 2026, începând cu ora 900, în Aula Filialei, va avea loc ședința Grupului de lucru „Inteligența Artificială (I.A.) în folosul urbei și a locuitorilor Iașului”.

Începând cu data de 8 octombrie 2026 pe tot parcursul Zilelor Academice Ieșene, ediția a XLI-a, va putea fi vizitată Expoziția de carte Rezultate ale activității de cercetare științifică din anii 2025 – 2026, organizată în Sala de lectură a Bibliotecii Filialei.

Pe parcursul lunii octombrie va avea loc o suită de manifestări științifice organizate de institutele, centrele și de comisiile Filialei, conform programului care poate fi consultat pe pagina web a Academiei Române – Filiala Iași (https://acad-is.ro/deschiderea-festiva-a-zilelor-academice-iesene-editia-a-xli-a/).

Accesul la evenimente este liber.

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