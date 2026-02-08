Ascultă Radio România Iași Live
Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au fost recuperate de pe munte de echipele de salvamontişti

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 februarie 2026, 09:19

Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital, în urma unor intervenţii efectuate de echipele de salvamontişti, precizează duminică, pe Facebook, Salvamont România.

Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

‘În cazul acestor intervenţii au fost salvate 95 de persoane. Dintre acestea, 48 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor. S-au primit şi 55 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană’, au precizat oficialii Salvamont.

Cele mai multe apeluri, 15, s-au înregistrat la Salvamont Sinaia, în timp ce la Suceava şi Voineasa au fost înregistrate câte opt apeluri. De asemenea, au fost câte şapte apeluri pentru Salvamont Lupeni şi Salvamont Prahova, şase pentru Salvamont Municipiul Braşov şi câte cinci pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic, pentru Salvamont Gorj şi pentru Salvamont Maramureş. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

