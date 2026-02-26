World Vision România: 9 din 10 tineri spun că programele educaționale le-au influențat decisiv viitorul

World Vision România: 9 din 10 tineri spun că programele educaționale le-au influențat decisiv viitorul. Fundația se extinde în zona Moldovei prin preluarea programului ProRuralis și demarează programe în Republica Moldova

Investiția în educația copiilor din mediul rural produce efecte pe termen lung. Un studiu realizat în rândul a 494 de alumni ai programelor derulate de World Vision România arată că aproximativ nouă din zece tineri susțin că programele fundației au contribuit mult sau foarte mult la parcursul lor educațional și profesional, iar 99% ar recomanda programele altor copii și tineri din mediul rural.

Rezultatele sondajului național – „Unde sunt astăzi alumnii World Vision” au fost prezentate în cadrul evenimentului „Investiția care crește generații – Impactul World Vision în România. Extindere. Oameni. Viitor”, organizat pe 25 februarie la Iași, în prezența reprezentanților ai instituțiilor publice, companiilor, donatorilor, alumnilor și copiilor beneficiari World Vision.

World Vision România marchează 36 de ani de prezență în țară și 30 de ani de prezență în regiunea Nord-Est și deschide un nou capitol de dezvoltare. În acest an, organizația a preluat proiectul ProRuralis, prin care elevi din mediul rural cu rezultate excelente la învățătură primesc sprijin financiar, educațional și de dezvoltare personală pentru a-și continua studiile la liceu.

Sondaj printre absolvenții programelor World Vision: impact real în tranziția către facultate și muncă

Majoritatea respondenților (86,2%) au între 18 și 24 de ani și se află în etapa de tranziție către studiile universitare și piața muncii – 34,8% sunt studenți, 33,6% sunt angajați, iar 15,2% îmbină studiile cu un loc de muncă

Aproape jumătate (48,8%) sunt deja activi profesional, iar pentru mulți integrarea a fost rapidă – 31% au obținut un loc de muncă stabil în primele 0–6 luni după finalizarea studiilor. Pentru cei care lucrează, tipul de angajator e, în mod natural, dominat de sectorul privat românesc (19,6%), instituții publice (11,9%) și multinaționale (9,9%).

Studiul indică și mobilitate educațională importantă: 17% dintre alumnii sunt primii din familie care au absolvit liceul, 15,2% sunt primii care au absolvit facultatea, iar 8,7% au reușit ambele performanțe. Pentru mulți dintre ei, participarea în programele educaționale ale fundației a însemnat depășirea unor bariere intergeneraționale. Programele educaționale au fost un real suport pentru că îmbină siguranța materială (reduce presiunea abandonului și a lipsurilor) cu sprijin relațional și educațional (mentorat, consiliere, activități de dezvoltare personală) care construiesc direcție și încredere.

Impactul programelor este concret: încredere, motivație pentru educație, abilități de viață și angajabilitate

83% din tineri spun că le-a crescut motivația pentru educație ;

; 81,6% indică dezvoltarea abilităților de viață ;

; 78,2% menționează creșterea încrederii în sine ;

; 75,9% spun că le-au crescut șansele de integrare profesională.

Practic, intervențiile educaționale îi ajută pe adolescenți să devină tineri mai pregătiți, mai autonomi și mai încrezători în propriul viitor, programele având un impact pe termen lung asupra participanților.

În plus, relația cu fundația nu se oprește la finalizarea programului: 84,6% dintre alumni declară că sunt interesați sau foarte interesați să rămână implicați în viitor, în special prin voluntariat sau mentorat pentru alți copii din mediul rural.

Prin programele World Vision România, peste 4 milioane de persoane au fost sprijinite în 36 de ani, dintre care peste 2 milioane de copii în mod direct, prin intervenții care au însemnat o masă caldă, ajutor financiar pentru a continua școala, meditații și ajutor la teme, mentorat, consiliere și activități de dezvoltare personală, tabere și școli de vară, ghiozdane complet echipate.

În spatele acestor cifre sunt copii care au rămas la școală și tineri care și-au construit un viitor.

Totodată, prin eforturile noastre de advocacy, am contribuit la schimbări reale în politici publice din domenii esențiale: educație, protecția copilului, participarea copilului, dezvoltare comunitară.

„Rezultatele programelor noastre confirmă: atunci când investești în educația unui copil din mediul rural, îi schimbi destinul. Vedem tineri care capătă încredere, motivație și curaj să viseze mai departe. Iar faptul că peste 84% dintre alumni vor să rămână alături de noi, ca mentori pentru alți copii, ne arată că impactul nu se oprește la ei, ci crește generații întregi. De 36 de ani construim șanse acolo unde păreau imposibile, iar odată cu extinderea în Republica Moldova și preluarea proiectului ProRuralis, continuăm să deschidem porți pentru fiecare copil cu potențial.”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România

Extindere în Moldova: preluarea programului ProRuralis

În anul în care marchează 36 de ani de activitate în România și 30 de ani în regiunea Nord-Est, fundația deschide un nou capitol prin preluarea proiectului ProRuralis, inițiat în 2001.

Scopul acestui proiect este de a asigura accesul și menținerea elevilor cu rezultate excelente la învățătură din mediul rural în sistemul educațional liceal prin oferirea de suport financiar și organizațional.

Proiectul ProRuralis oferă pentru elevii înscriși în program suport financiar pentru cazare și masă la liceu, alături de mentorat, consiliere și activități de educație non-formală. În prezent, 81 de elevi din județul Iași beneficiază de acest sprijin.

Integrarea acestor tineri în programele World Vision întărește investiția în educație care deja dă roade: tineri care își descoperă potențialul, își găsesc drumul profesional și devin exemple în comunitățile lor.

Totodată, preluarea proiectului ProRuralis consolidează componenta de excelență educațională în mediul rural, într-un context în care:

doar aproximativ 4% dintre elevii de 15 ani din România ating nivelurile superioare de performanță la matematică (PISA 2022),

peste jumătate dintre copiii din rural abandonează școala după clasa a VIII-a,

aproape 1 din 2 adolescenți între 15–19 ani este în risc de sărăcie sau excluziune socială.

„Investiția care crește generații” – un apel la implicare

World Vision România a prezentat la Iași rezultatele sondajului „Unde sunt astăzi alumnii World Vision” și noul proiect ProRuralis, într-un eveniment care a reunit companii, instituții și membri ai comunității. Mesajul central al întâlnirii a fost că investiția în educația copiilor din mediul rural este una dintre cele mai sigure investiții în viitor: atunci când sprijinul financiar este dublat de mentorat și încredere, copiii devin profesioniști și modele în comunitățile lor.

În cadrul evenimentului, fundația a anunțat și extinderea intervenției în regiunea Moldovei și demararea de programe în Republica Moldova, pentru a ajunge la și mai mulți copii și familii aflate în situații vulnerabile.

Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educație, intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 33 de ani de prezență în România a ajutat sute de mii de copii și adulți, din aproape 900 de comunități situate în 41 județe.

