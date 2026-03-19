Vot în comisiile reunite de buget-finanţe privind pachetul de solidaritate propus de PSD

Vot în comisiile reunite de buget-finanţe privind pachetul de solidaritate propus de PSD

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 16:32

Comisiile reunite de buget-finanţe din Parlament au votat amendamentul privind sumele necesare aplicării măsurilor sociale din pachetul de solidaritate propus de PSD, după ce ieri, lucrările privind bugetul de stat pentru 2026 au fost blocate. Măsura vine după negocieri în cadrul coaliţiei de guvernare încă de la primele ore ale dimineţii.

A fost nevoie de reavizarea Ministerelor Justiţiei şi Muncii, care fuseseră deja adoptate, pentru a include sursa de finanţare necesară măsurilor sociale propuse de PSD.

Banii vin spre Ministerul Muncii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind vorba de fonduri provenite din sume rezultate în urma unor hotărâri judecătoreşti privind drepturi ale magistraţilor. A fost o procedură formală, după decizia politică luată dimineaţă de liderii coaliţiei de guvernare.

La comisiile de buget s-au înregistrat 40 de voturi pentru şi nouă abţineri, AUR menţinându-şi poziţia exprimată ieri, când parlamentarii formaţiunii au fost prezenţi, dar nu au votat, arătând că procedura este incorrectă.

Senatorul formaţiunii, Petrişor Peiu: Se încearcă permanentizarea soluţiei de ignorare a unei legi, care este Legea pensiilor, care prevede indexarea pensiilor, cu o formă care se află discreţionar la mâna guvernului şi anume, ajutoare, evident, mult mai mici decât indexarea, acordate din mila unui ministru sau a prim-ministrului. Este incorect din punct de vedere al logicii de funcţionare a instituţiilor într-un stat de drept să înlocuim indexarea, un mecanism legal, care există în toate ţările lumii, cu un mecanism discreţionar, care include mult hazard moral.

Continuă dezbaterile aici, la comisiile de buget-finanţe, pentru elaborarea raportului comisiilor, care urmează să fie dezbătut în plenul reunit, programat pentru această seară, votul final fiind aşteptat mâine. (Rador/ FOTO cdep.ro/ arhivă)

