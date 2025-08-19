Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct

Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct

Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 10:43

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că problema teritoriilor va fi discutată direct între el şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Informaţia a fost transmisă de RBC-Ucraina, citând conversaţia liderului ucrainean cu jurnaliştii de la Casa Albă, după întâlnirea de luni cu preşedintele Donald Trump şi mai mulţi lideri din UE.

Zelenski a vorbit cu presa şi a menţionat că a avut o discuţie „destul de lungă” despre chestiunea teritoriilor. Situaţia a fost analizată direct pe o hartă pregătită de SUA, iar partea ucraineană avea o hartă identică.

„Am avut o discuţie lungă despre asta, este foarte important să înţelegem că unele părţi ale statului nostru, o parte din est şi Crimeea, au fost ocupate nu pentru că o armată o împinge pe cealaltă şi aceasta din urmă se retrage, ci pentru că nu au existat acţiuni militare, de exemplu în Crimeea – masive. Prin urmare, nu se poate spune că, într-un anumit interval de timp, a fost ocupată o parte atât de mare deoarece ruşii au o armată puternică” – a remarcat Volodimir Zelenski.

Potrivit preşedintelui, aceste aspecte nu sunt importante pentru a acuza pe cineva, ci pentru ca preşedintele SUA să înţeleagă care sunt mişcările reale ale armatelor şi ce forţă au trupele ucrainene.

„De exemplu, există cifre clare, care nu erau (pe hartă – n.r.) că, în 1.000 de zile, până la 1% din teritoriul nostru a fost ocupat de ruşi. Oamenii cred că e 20% sau 18%, dar a fost până la 1%. Asta schimbă puţin perspectiva. Pentru noi, accentul este pe adevăr şi pe realitate, (asta – n.r.) schimbă puţin echilibrul privind forţa pe care o are armata rusă şi forţa pe care o are armata ucraineană” – a adăugat şeful statului ucrainean.

Zelenski a mai afirmat că aceasta a fost prima întâlnire în care a putut vorbi cu Trump şi cu comandamentul său „fără să citească de pe foi, ci înţelegând foarte bine fiecare kilometru pătrat”.

În concluzie, Zelenski a adăugat că problema teritoriilor rămâne între el şi Putin.

„Mi se pare că preşedintele (SUA – n.r.) a auzit, a văzut asta şi este o informaţie importantă. De aceea, chestiunea teritoriilor este una pe care o vom lăsa între mine şi Putin” – a remarcat Volodimir Zelenski.(Rador/ FOTO www.facebook.com/WhiteHouse)

Etichete:
Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului
Internaţional duminică, 17 august 2025, 08:02

Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă că refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului....

Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului
Lideri europeni, invitaţi la Washington la întâlnirea dintre Trump şi Zelenski
Internaţional sâmbătă, 16 august 2025, 18:28

Lideri europeni, invitaţi la Washington la întâlnirea dintre Trump şi Zelenski

Lideri europeni au fost invitaţi să participe luni la Washington la întâlnirea la care preşedintele american Donald Trump l-a invitat pe...

Lideri europeni, invitaţi la Washington la întâlnirea dintre Trump şi Zelenski
#Ucraina: Preşedintele Zelenski anunţă că luni se deplasează la Washington
Internaţional sâmbătă, 16 august 2025, 12:01

#Ucraina: Preşedintele Zelenski anunţă că luni se deplasează la Washington

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul...

#Ucraina: Preşedintele Zelenski anunţă că luni se deplasează la Washington
Incendii în Peninsula Iberică: Un deces în Portugalia; alertă maximă în Spania
Internaţional sâmbătă, 16 august 2025, 08:12

Incendii în Peninsula Iberică: Un deces în Portugalia; alertă maximă în Spania

Peninsula Iberică este devastată de incendii de vegetaţie, care au făcut o primă victimă în Portugalia vineri, şi Spania, care a înregistrat...

Incendii în Peninsula Iberică: Un deces în Portugalia; alertă maximă în Spania
Internaţional sâmbătă, 16 august 2025, 06:53

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina

UPDATE – Îndelung aşteptata întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, de vineri, s-a încheiat fără nicio menţiune despre o...

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina
Internaţional vineri, 15 august 2025, 09:51

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul

Întâlnirea de la Anchorage (statul Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30...

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul
Internaţional vineri, 15 august 2025, 09:09

UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent

Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Albania au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a a primi asistenţă în...

UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent
Internaţional vineri, 15 august 2025, 08:42

MAE/Atenţionare de călătorie: Albania – incendii de vegetaţie; peste 30 de focare pe teritoriul ţării

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/Atenţionare de călătorie: Albania – incendii de vegetaţie; peste 30 de focare pe teritoriul ţării