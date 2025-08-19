Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 10:43

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că problema teritoriilor va fi discutată direct între el şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Informaţia a fost transmisă de RBC-Ucraina, citând conversaţia liderului ucrainean cu jurnaliştii de la Casa Albă, după întâlnirea de luni cu preşedintele Donald Trump şi mai mulţi lideri din UE.

Zelenski a vorbit cu presa şi a menţionat că a avut o discuţie „destul de lungă” despre chestiunea teritoriilor. Situaţia a fost analizată direct pe o hartă pregătită de SUA, iar partea ucraineană avea o hartă identică.

„Am avut o discuţie lungă despre asta, este foarte important să înţelegem că unele părţi ale statului nostru, o parte din est şi Crimeea, au fost ocupate nu pentru că o armată o împinge pe cealaltă şi aceasta din urmă se retrage, ci pentru că nu au existat acţiuni militare, de exemplu în Crimeea – masive. Prin urmare, nu se poate spune că, într-un anumit interval de timp, a fost ocupată o parte atât de mare deoarece ruşii au o armată puternică” – a remarcat Volodimir Zelenski.

Potrivit preşedintelui, aceste aspecte nu sunt importante pentru a acuza pe cineva, ci pentru ca preşedintele SUA să înţeleagă care sunt mişcările reale ale armatelor şi ce forţă au trupele ucrainene.

„De exemplu, există cifre clare, care nu erau (pe hartă – n.r.) că, în 1.000 de zile, până la 1% din teritoriul nostru a fost ocupat de ruşi. Oamenii cred că e 20% sau 18%, dar a fost până la 1%. Asta schimbă puţin perspectiva. Pentru noi, accentul este pe adevăr şi pe realitate, (asta – n.r.) schimbă puţin echilibrul privind forţa pe care o are armata rusă şi forţa pe care o are armata ucraineană” – a adăugat şeful statului ucrainean.

Zelenski a mai afirmat că aceasta a fost prima întâlnire în care a putut vorbi cu Trump şi cu comandamentul său „fără să citească de pe foi, ci înţelegând foarte bine fiecare kilometru pătrat”.

În concluzie, Zelenski a adăugat că problema teritoriilor rămâne între el şi Putin.

„Mi se pare că preşedintele (SUA – n.r.) a auzit, a văzut asta şi este o informaţie importantă. De aceea, chestiunea teritoriilor este una pe care o vom lăsa între mine şi Putin” – a remarcat Volodimir Zelenski.(Rador/ FOTO www.facebook.com/WhiteHouse)