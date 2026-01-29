(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 06:25

Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit în această dimineață, în jurul orei 04.40, pentru gestionarea unei situații de urgență la un tren rămas blocat pe linie, în urma producerii unui incendiu. Focul fusese lichidat înainte de sosirea echipajelor de intervenție, de către angajații CFR, cu ajutorul stingătoarelor din dotare.

„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere A4003, o ambulanță EPA și un microbuz, cu un efectiv de 10 militari. De asemenea, a fost trimis preventiv și un microbuz al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru eventualul transport al pasagerilor.

Echipajele de intervenție au constatat că în tren se aflau aproximativ 200 de călători, niciuna dintre persoane neavând nevoie de îngrijiri medicale.” se arata într-un comunicat emis de Prefectura Vaslui.

Autoritățile au luat legătura cu șeful de tură al Regionalei CFR Iași, iar la ora 04.50 un alt tren a fost garat în gara Vaslui. Locomotiva acestuia s-a deplasat pentru a tracta trenul rămas blocat. În aceste condiții, nu a fost necesar transportul rutier al pasagerilor.

Trenul avariat a fost tractat în gara Vaslui, iar situația a fost remediată fără alte incidente.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/VIDEO Vasile Geles)