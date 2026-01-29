Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui

(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui

(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 06:25

Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit în această dimineață, în jurul orei 04.40, pentru gestionarea unei situații de urgență la un tren rămas blocat pe linie, în urma producerii unui incendiu. Focul fusese lichidat înainte de sosirea echipajelor de intervenție, de către angajații CFR, cu ajutorul stingătoarelor din dotare.

„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere A4003, o ambulanță EPA și un microbuz, cu un efectiv de 10 militari. De asemenea, a fost trimis preventiv și un microbuz al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru eventualul transport al pasagerilor.

Echipajele de intervenție au constatat că în tren se aflau aproximativ 200 de călători, niciuna dintre persoane neavând nevoie de îngrijiri medicale.” se arata într-un comunicat emis de Prefectura Vaslui.

Autoritățile au luat legătura cu șeful de tură al Regionalei CFR Iași, iar la ora 04.50 un alt tren a fost garat în gara Vaslui. Locomotiva acestuia s-a deplasat pentru a tracta trenul rămas blocat. În aceste condiții, nu a fost necesar transportul rutier al pasagerilor.

Trenul avariat a fost tractat în gara Vaslui, iar situația a fost remediată fără alte incidente.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/VIDEO Vasile Geles)

Etichete:
Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 10:11

Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 29-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger
Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 09:26

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi

Modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi, propusă de consorţiul administratorilor concordatari Euro Insol şi CITR, a fost...

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi
(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 07:32

(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei

Primăria Iaşi a depus o plângere la Asociația Regională a Serviciilor de Apă și Canalizare din localitate – ARSACIS – și a anunţat că...

(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei
(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 06:58

(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari

Conducerea Consiliului Judeţean Botoşani ia în calcul concedierea, în perioada următoare, a cel puţin 10% din personalul instituţiei....

(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:42

(AUDIO) Autoritățile din Vaslui se pregătesc pentru gerul de la final de săptămână

Autoritățile din Vaslui iau măsuri înaintea valului de ger anunțat pentru sfârșitul acestei săptămâni. Măsurile vizează pregătirea de...

(AUDIO) Autoritățile din Vaslui se pregătesc pentru gerul de la final de săptămână
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:09

(AUDIO) Legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea A8 primește finanțare europeană

Șoseaua care va face legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea Autostradă A8 va primi finanțare prin programul SAFE, a...

(AUDIO) Legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea A8 primește finanțare europeană
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 11:08

(AUDIO) Apa potabilă, sistată temporar în municipiul Pașcani

În municipiul Pașcani, furnizarea apei potabile este sistată până mâine dimineață la ora 6:00. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor...

(AUDIO) Apa potabilă, sistată temporar în municipiul Pașcani
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 08:43

(FOTO) Bacău: Accident în Moinești: trei persoane rănite după impactul violent dintre două autoturisme

În această dimineață pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Moinești, pe...

(FOTO) Bacău: Accident în Moinești: trei persoane rănite după impactul violent dintre două autoturisme