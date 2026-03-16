Vaslui: Autorităţile judeţene solicită 13,5 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii în februarie

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 13:26 / actualizat: 16 martie 2026, 14:37

Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vaslui au aprobat, luni, solicitarea alocării de fonduri pentru repararea infrastructurii afectate de inundaţiile din luna februarie a acestui an.

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, este vorba despre 13.522.000 de lei, care urmează să fie alocaţi din fondul de intervenţie al Guvenului.

‘A fost aprobată solicitarea alocării sumei de 13.522.000 de lei din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului, pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţiile produse în perioadele 5-7 februarie 2026 şi 18-24 februarie 2026. În sprijinul unităţilor administrativ-teritoriale afectate de situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Vaslui, membrii CJSU au aprobat distribuirea unei cantităţi de 51 de tone de motorină tip SR EN 590, necesară pentru efectuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere afectate’, a precizat prefectul Eduard Popica.

CJSU s-a întrunit, luni, în vederea analizării principalelor măsuri necesare pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Vaslui.

În cadrul şedinţei a fost prezentat raportul de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2025, iar membrii comitetului au analizat planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2025-2026. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

