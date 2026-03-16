Prima pagină » Știri » Prim plan » Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 18:57

O suprafaţă de 100 de hectare de vegetaţie uscată a fost distrusă, luni, în urma unui incendiu izbucnit pe raza localităţii Iaz, comuna Soleşti.

Două echipaje de pompierii militari din cadrul Detaşamentului Vaslui au intervenit aproximativ şase ore pentru stingerea incendiului.

‘Detaşamentul de Pompieri Vaslui a intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată în satul Iaz, comuna Soleşti, cu două autospeciale de stingere cu cinci militari. În urma incendiului au ars aproximativ 100 de hectare de vegetaţie uscată. Incendiul a fost lichidat, fără a se extinde la locuinţele din apropiere şi nu au fost înregistrate victime’, au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Cauza incendiului a fost focul deschis.

Reprezentanţii ISU au transmis populaţiei să evite aprinderea focului mai ales pe vânt. De asemenea, pompierii le recomandă cetăţenilor ca atunci când aprind totuşi focul să facă acest lucru la distanţă mare de locuinţe, păduri sau depozite de furaje, să supravegheze zona şi să se asigure că au o sursă de apă sau un stingător aproape.

De la începutul lunii martie, în judeţ au fost înregistrate peste 20 de incendii de vegetaţie. (Agerpres/ FOTO ISU SV/ imagine ilustrativă)

