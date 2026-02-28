Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (UPDATE) Statul Major General al Armatei Iraniene a ameninţat că va ataca ţările care ajută Israelul

(UPDATE) Statul Major General al Armatei Iraniene a ameninţat că va ataca ţările care ajută Israelul

(UPDATE) Statul Major General al Armatei Iraniene a ameninţat că va ataca ţările care ajută Israelul

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 12:13

(UPDATE ora 12:10) – Baza militară a oricărei ţări care oferă ajutor Israelului va fi vizată de Iran, a declarat un purtător de cuvânt al Statului Major General al Republicii Islamice.

‘Orice bază din regiune care ajută Israelul va deveni ţinta noastră’, l-a citat pe purtătorul de cuvânt Agenţia de ştiri Mehr (Agenţia Mehr) o agenţie de presă iraniană, potrivit TASS.(Rador)

Iranul a denunţat sâmbătă atacurile Israelului şi ale Statelor Unite împotriva infrastructurilor defensive şi militare din ţara persană ca fiind o încălcare a integrităţii sale teritoriale şi a suveranităţii naţionale şi a dat asigurări că are dreptul legitim de a se apăra, transmite EFE.

‘Noua agresiune militară a Statelor Unite şi a regimului sionist împotriva Iranului are loc într-un moment în care Republica Islamică Iran declarase clar că nu doreşte războiul şi nici escaladarea’, a indicat Ministerul de Externe într-un comunicat.

‘Statele Unite şi regimul sionist, prin comiterea acestei agresiuni militare, şi-au demonstrat încă o dată dispreţul faţă de normele dreptului internaţional şi faţă de pacea şi stabilitatea regională’, a afirmat acesta.

MAE de la Teheran a considerat că atacurile constituie o încălcare a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a apelat la organismul internaţional, precum şi la membrii săi, să ‘adopte măsuri urgente în faţa acestei agresiuni, care constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale’.

Ministerul de Externe iranian a afirmat că răspunsul la aceste agresiuni ‘este un drept legitim şi incontestabil al Iranului, iar Forţele Armate ale Republicii Islamice îşi vor exercita acest drept cu hotărâre pentru a apăra securitatea şi interesele naţionale’.

Ministerul a amintit că atacul are loc în mijlocul Ramadanului, lună sfântă pentru musulmani, şi cu mai puţin de o lună înainte de sfârşitul anului persan, Nowruz, care se sărbătoreşte pe 21 martie.

Diplomaţia iraniană a recunoscut că în atacurile care au început sâmbătă dimineaţa au fost lovite ‘obiective şi infrastructuri defensive şi militare’, pe lângă ‘alte locuri din diferite oraşe ale ţării’, fără a oferi mai multe detalii.

‘Istoria demonstrează că poporul iranian nu s-a predat niciodată în faţa agresiunii opresorilor şi că şi de data aceasta va oferi un răspuns ferm şi hotărât, iar agresorii îşi vor regreta actele ostile’, dă asigurări ministerul în comunicat (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 16:53

Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime

Cel puţin 57 de eleve au fost ucise într-un atac aerian în sudul Iranului, după ce Israelul şi Statele Unite au început să atace această...

Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime
(AUDIO) Președintele Asociației Iordaniano-Române, Geanina Abul-Haija, a vorbit la Radio Iași despre situația din zonă și recomandările autorităților din Iordania și Ambasadei României
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 14:36

(AUDIO) Președintele Asociației Iordaniano-Române, Geanina Abul-Haija, a vorbit la Radio Iași despre situația din zonă și recomandările autorităților din Iordania și Ambasadei României

Iranul a lansat rachete înspre baze americane din şase ţări – Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania. În...

(AUDIO) Președintele Asociației Iordaniano-Române, Geanina Abul-Haija, a vorbit la Radio Iași despre situația din zonă și recomandările autorităților din Iordania și Ambasadei României
(AUDIO) Românii din Tel-Aviv și împrejurimi se adăpostesc în spații special amenajate și schimbă informații printr-un grup de WhatsApp
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 14:25

(AUDIO) Românii din Tel-Aviv și împrejurimi se adăpostesc în spații special amenajate și schimbă informații printr-un grup de WhatsApp

Sute de români și cetățeni cu dublă cetățenie româno-israeliană din Tel-Aviv și din orașele din proximitate s-au adăpostit în spațiile...

(AUDIO) Românii din Tel-Aviv și împrejurimi se adăpostesc în spații special amenajate și schimbă informații printr-un grup de WhatsApp
(BREAKING NEWS) Iranul a lansat rachete înspre Israel și bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 13:59

(BREAKING NEWS) Iranul a lansat rachete înspre Israel și bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania

Iranul a lansat drone şi rachete asupra unor obiective multiple din Orientul Mijlociu, ca răspuns la atacul americano-israelian, care ar fi vizat...

(BREAKING NEWS) Iranul a lansat rachete înspre Israel și bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania
Internaţional sâmbătă, 28 februarie 2026, 12:59

(UPDATE) Mai multe companii aeriene și-au suspendat temporar zborurile către Orientul Mijlociu. Situația din Iași

(UPDATE ora 12:40)  Compania Wizz Air a suspendat, cu efect imediat, toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, până...

(UPDATE) Mai multe companii aeriene și-au suspendat temporar zborurile către Orientul Mijlociu. Situația din Iași
Internaţional vineri, 27 februarie 2026, 11:32

Escaladarea conflictului dintre Pakistan şi Afganistan/După atacuri reciproce, Islamabadul declară ‘război deschis’ talibanilor de la Kabul

Guvernul pakistanez a declarat vineri ‘război deschis’ autorităţilor talibane după o ofensivă afgană lansată în ajun la...

Escaladarea conflictului dintre Pakistan şi Afganistan/După atacuri reciproce, Islamabadul declară ‘război deschis’ talibanilor de la Kabul
Internaţional joi, 26 februarie 2026, 12:19

Premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles despre PNRR, platforma East-Invest şi priorităţile financiare ale României

Premierul Ilie Bolojan discută astăzi, la Bruxelles, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre recuperarea celor 231 de...

Premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles despre PNRR, platforma East-Invest şi priorităţile financiare ale României
Internaţional luni, 23 februarie 2026, 07:45

În Italia a avut loc încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina a avut loc, iar flacăra olimpică a fost stinsă. Drapelul olimpic a fost...

În Italia a avut loc încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă