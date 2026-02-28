(UPDATE) Mai multe companii aeriene și-au suspendat temporar zborurile către Orientul Mijlociu. Situația din Iași

Foto: vertical

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 12:59

(UPDATE ora 12:40) Compania Wizz Air a suspendat, cu efect imediat, toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, până pe 7 martie.

La Aeroportul Iași, cursa către Tel Aviv programată la ora 15.05 a fost anulată, iar zborul de întoarcere, de la Tel Aviv, prevăzut pentru ora 22.10, urmează să fie și el anulat.

Deocamdată, de la Iași mai sunt programate curse către Dubai, marți la 12.55, operată de FlyDubai, și către Hurghada, sâmbătă la 12.30, cu Animawings, precum și zboruri spre Istanbul.

Următorul zbor Wizz Air către Tel Aviv era planificat pentru dimineața zilei de 5 martie, dar nu se știe dacă ruta va fi reluată până atunci. Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească constant actualizările și să contacteze companiile aeriene pentru informații despre rezervări.

(UPDATE ora 12:36) – Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate sâmbătă şi duminică, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Astfel, vor fi anulate cursele Hisky 237 Bucureşti – Tel Aviv, cu decolare programată sâmbătă seara, la ora 20:00, şi Animawings A2700/A2701 Bucureşti – Tel Aviv – Bucureşti, de duminică, 1 martie.

Operatorii aerieni TAROM şi Wizz Air au anunţat, de asemenea, suspendarea zborurilor. (Agerpres)

(UPDATE ora 12:00) Operatorul aerian naţional TAROM a suspendat temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce autorităţile israeliene au declarat închiderea temporară a spaţiului aerian al Israelului.

‘Autorităţile israeliene au declarat închiderea temporară a spaţiul aerian al Israelului şi a aeroportului internaţional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile, până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 şi A0196/26. În aceste condiţii, zborurile comerciale regulate către şi dinspre Tel Aviv nu pot opera. În consecinţă, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv’, se arată într-un comunicat al companiei.

Operatorul aerian a precizat, totodată, că monitorizează permanent evoluţiile din Israel, în coordonare cu partenerii operaţionali şi autorităţile relevante, pe multiple planuri – securitate, spaţiu aerian şi operare aeroportuară şi va reveni cu actualizări în timp real.

‘Siguranţa pasagerilor şi a echipajelor reprezintă prioritatea TAROM. Compania va relua operarea zborurilor către Tel Aviv imediat ce condiţiile operaţionale vor permite acest lucru. Pasagerii cu rezervări pe zborurile TAROM către/dinspre Tel Aviv în perioada afectată vor fi informaţi direct şi pot opta pentru reprogramarea călătoriei (rebooking) pentru o dată ulterioară, după reluarea operaţiunilor’, se mai arată în documentul citat.

Şi operatorul aerian Wizz Air a anunţat că a suspendat toate zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, până la data de 7 martie inclusiv, în urma recentei escaladări a situaţiei de securitate din Iran.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţa atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un ‘atac preventiv’ împotriva inamicului său declarat ‘pentru a elimina ameninţările’.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că SUA au început ‘operaţiuni militare de amploare’ împotriva Iranului şi a îndemnat poporul iranian să ‘preia’ puterea, transmite France Presse.

