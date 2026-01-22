Un nou accident feroviar s-a produs în sud-estul Spaniei. Mai multe persoane au fost rănite

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 16:25

Un tren de navetişti s-a izbit astăzi la prânz de o macara de construcţii în apropiere de Cartagena, în regiunea Murcia din sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind rănite uşor, a anunţat compania feroviară spaniolă Renfe, transmit AFP şi Reuters.

Accidentul survine după coliziunea mortală dintre două trenuri de mare viteză duminică, în regiunea sudică Andaluzia, soldată cu cel puţin 43 de morţi, şi după un alt accident feroviar în Catalonia, marţi, în urma căruia mecanicul de locomotivă a murit.

”Există mai mulţi răniţi uşor” şi circulaţia a fost întreruptă între Cartagena şi Los Nietos, a explicat o purtătoare de cuvânt a companiei Renfe, menţionând că trenul nu a deraiat. Ea a precizat că este vorba despre ”o macara exterioară”, ce nu aparţinea companiei feroviare.

Operatorul feroviar spaniol Adif a anunţat ulterior că traficul a fost reluat, la aproximativ o oră şi jumătate de la accident.

Solicitate de AFP, serviciile de salvare din regiunea Murcia au confirmat că fuseseră contactate la ora locală 12:04 pentru un accident survenit în localitatea Alumbres, care s-a soldat cu ”mai mulţi răniţi uşor”, fără a putea oferi numărul exact al acestora.

Pe imaginile video postate pe reţelele sociale se poate vedea o ramă de tren cu un singur vagon oprită pe şine, în timp ce pompierii şi poliţia sunt prezente în zona incidentului, în plină natură.

Acest tren de navetişti aparţinea reţelei Feve.

În interval de 48 de ore, Spania a fost lovită de două accidente feroviare grave. Primul caz este catastrofa feroviară de la Adamuz, în Andaluzia (sud), unde cel puţin 43 de oameni au murit duminică seară în coliziunea dintre două trenuri de mare viteză, o tragedie a cărei cauză exactă rămâne deocamdată neclară. Bilanţul este unul provizoriu, echipele de salvare căutând încă mai multe persoane date dispărute.

Două zile mai târziu, marţi seară în Catalonia, un tren de navetişti ce se îndrepta spre Barcelona (nord-est) a lovit resturile unui zid ce se prăbuşise pe calea ferată, în apropiere de localitatea Gelida, din cauza ploilor abundente. Accidentul s-a soldat cu un mort şi cinci răniţi grav.

În acest context foarte tensionat, principalul sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a făcut miercuri apel la organizarea unei greve de trei zile, între 9 şi 11 februarie, în scopul luării unor măsuri destinate creşterii securităţii în transportul feroviar. (Agerpres/ FOTO AI)