UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor (Antonio Costa)

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:16

UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor, a spus preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, citat de corespondentul RRA, Bogdan Isopescu.

La summitul de urgenţă, convocat aseară pentru a reevalua relaţia forului comunitar cu Statele Unite, nu s-a luat nicio decizie concretă, însă liderii comunitari au avertizat că sunt pregătiţi să acţioneze dacă Donald Trump iar ameninţa din nou.

Liderii Uniunii Europene au declarat că doresc ca un acord comercial UE-SUA să revină pe drumul cel bun, după ce Parlamentul European a suspendat ratificarea acestuia în semn de protest faţă de presiunile SUA de a achiziţiona Groenlanda, menţionează Reuters.

Reuniunea a avut loc în contextul în care liderul de la Casa Alba a vorbit despre tarife vamale mari şi eventuale acţiuni militare în Groenlanda, după care a retras aceste ameninţări, spunând că se întrevede o înţelegere privind insula Arctică, a adăugat Reuters.

După Consiliul European informal de la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România este solidară cu Danemarca şi Groenlanda, iar la această poziţie o obligă inclusiv Tratatul Uniunii Europene.

Rador/FOTO AI