Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România

Publicat de Andreea Drilea, 13 decembrie 2025, 07:32 / actualizat: 13 decembrie 2025, 9:40

Institutul Naţional Cantacuzino anunţă că a detectată şi la noi în ţară tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional şi pentru care Centrul European de Prevenire şi Controlul Bolilor spune că prezintă un risc moderat pentru populaţia generală.

Institutul Naţional de Sănătate Public atrage însă atenţia că lucrurile nu stau la fel de bine şi pentru oamenii incluşi în anumite categorii. Astfel, riscul de a dezvolta o boală severă este ridicat pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru cele cu boli metabolice, pulmonare, cardiovasculare, neuromusculare şi alte boli cronice preexistente, pentru femeile însărcinate, persoanele cu imunitate scăzută şi cele care trăiesc în centrele de îngrijire pe termen lung.

Specialiştii recomandă vaccinarea fără întârziere a oamenilor cu risc crescut de boală severă, precum şi respectarea igienei mâinilor şi evitarea spaţiilor aglomerate.

