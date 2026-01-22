Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 18:42

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii, iar numărul deceselor din cauza gripei s-a dublat şi a ajuns la 40.

Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă că în doar o săptămână medicii au diagnosticat aproape 97.000 de infecţii respiratorii, cu 30% mai mare faţă de săptămâna anterioară.

Pe lângă infecţii acute de căi respiratorii superioare şi pneumonii, medicii au raportat şi aproape 6.300 de cazuri de gripă clinică, peste media ultimelor cinci sezoane.

Unităţile medicale sunt supraaglomerate, iar cine merge la medicul de familie sau la camera de gardă are de aşteptat.

Medicii recomandă ca măsurile de prevenţie şi simptomele să fie tratate cu mare seriozitate, însă o atenţie deosebită trebuie acordată manifestărilor, ca oamenii să ştie dacă se confruntă cu o infecţie respiratorie sau cu o gripă.

Epidemiologii atrag atenţia că gripa are un debut brusc, cu febră de peste 38 de grade, o stare generală modificată, dureri musculare, în gât şi de cap, în timp ce la alte viroze tabloul clinic este atenuat. De obicei, gripele şi infecţiile respiratorii se tratează acasă, cu tratamentul potrivit şi o minimă atenţie din partea medicului de familie. Dacă însă apar manifestări sevre, precum dificultatea în respiraţie, dureri toracice, stare de confuzie sau convulsii, se impune prezentarea la urgenţă.

Medicii recomandă în continuare vaccinarea antigripală, pentru prevenirea unor forme grave de boală, care pot duce la complicaţii severe sau la decompensarea unor comorbidităţi pe care le are bolnavul.