Sumele pentru plata facturilor din luna septembrie, virate pentru beneficiarii tichetelor de energie

Sumele pentru plata facturilor din luna septembrie, virate pentru beneficiarii tichetelor de energie

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 12:47

Sumele pentru peste 600.000 de beneficiari ai tichetului de energie, sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei pentru plata facturilor din luna septembrie, au fost virate, a anunţat, marţi, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

”Este un ajutor important pentru familiile şi persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari şi pentru care fiecare leu contează. Este nevoie să afle cât mai mulţi potenţiali beneficiari. Cei care îndeplinesc condiţiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poştale”, a precizat ministrul de resort pe pagina sa de Facebook.

Sprijinul financiar se acordă până la 31 martie 2026, astfel că cererile pentru tichetul de energie se pot depune oricând, online sau fizic, la primării şi oficiile poştale. La achitarea facturii în oficiile poştale nu trebuie prezentat tichetul, ci factura emisă de furnizorul de energie electrică.

