Sistemul de Garanţie-Returnare s-ar putea aplica şi în cazul altor ambalaje

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:30

Sistemul de Garanţie-Returnare s-ar putea aplica şi în cazul altor ambalaje, pe lângă cele care se colectează în prezent prin SGR.

Fostul ministru al mediului, deputatul PNL Mircea Fechet, a depus la parlament un proiect de lege în acest sens, argumentând că sistemul şi-a dovedit eficienţa, iar gradul de colectare a depăşit în prezent 90%, comparabil cu situaţia din alte state ale Uniunii Europene.

Mircea Fechet a prezentat categoriile de ambalaje propuse.

Mircea Fechet: Introducem SGR-ul și în cămară. Urmează să extindem sistemul și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2027, sperăm să avem Sistemul de Garanție-Returnare și la borcane, fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic. Vom avea Sistem de Garanție-Returnare și pentru ambalajul reutilizabil.

