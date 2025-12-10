Sindicatele susţin că salariul minim brut trebuie să crească din 2026

Majorarea salariului minim pe economie ar proteja puterea de cumpărare a angajaţiilor cu venituri reduse, însă ar avea şi o serie de efecte negative, a atras atenţia azi premierul Ilie Bolojan în cadrul discuţiilor din Comitetul Tripartit pentru Dialog Social.

El a menţionat alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HoReCa, industria mobilei, în industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar. Au fost atât argumente pro, cât şi contra unei eventuale creşteri a salariului minim brut în 2026. Toate vor fi analizate, iar până de Crăciun se va lua o decizie, a informat în această seară Guvernul.

Andrei Şerban are detalii din şedinţa de azi: Sindicatele susţin că salariul minim brut trebuie să crească anul viitor la 4.350 de lei. Liderul Federaţiei Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a susţinut că nu trebuie să fie penalizaţi cei care vor face creşterea economică.

Bogdan Hossu: Nu există nicio justificare să nu crească, mai ales că creşterea salariului minim nu aduce decât beneficii, adică, venituri suplimentare la bugetul de stat.

Sindicatele sunt susţinute şi de ministrul muncii. Social-democratul Florin Manole a arătat că majorarea acestui salariu va combate inflaţia crescută şi scăderea puterii de cumpărare a cetăţenilor.

Florin Manole: Bugetul nu va fi afectat de această măsură. Va fi doar un impact pozitiv, în sensul creşterii colectării la buget. Sunt foarte puţini salariaţi cu minim pe economie în sistemul de stat sau asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi, aşadar la sfârşitul calculului impactul este pozitiv.

Patronatele doresc, în schimb, ca salariul minim brut pe economie de anul viitor să rămână la acelaşi nivel cu cel din acest an. Ele susţin că nu pot suporta o majorare, dar că sunt de acord ca anul viitor să analizeze situaţia economică şi să vadă dacă este posibilă o eventuală creştere.

Beniamin Lucescu, din partea IMM România: Noi am propus să rămânem la 4.050, să aşteptăm o evaluare şi după primele şase luni să spunem dacă putem suporta, din punct de vedere al plăţii, salariul minim pe economie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)