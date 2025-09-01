Ascultă Radio România Iași Live
Senatul şi Camera Deputaţilor încep astăzi a doua sesiune parlamentară a anului

Publicat de Andreea Drilea, 1 septembrie 2025, 05:36

Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, cea de a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2025.

Potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate, de la ora 16:00, de preşedintele Senatului, respectiv preşedintele Camerei Deputaţilor ‘în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată’, precum şi ale art. 83 din Regulamentul Senatului, respectiv ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară, Senatul şi Camera Deputaţilor îşi vor alege noile conduceri, pe membrii noilor birouri permanente şi anume vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii. Alegerea acestora se face, în fiecare Cameră, la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea lor, potrivit configuraţiei politice şi negocierii liderilor de grupuri, votul fiind secret cu buletine.

Preşedinţii celor două Camere – Mircea Abrudean (Senat) şi Sorin Grindeanu (Camera Deputaţilor) – au fost aleşi pentru un mandat de patru ani.

La Senat, luni este programată o şedinţă de Birou permanent de la ora 12:00, iar la ora 16:00 şedinţa de plen. Şi la Camera Deputaţilor va fi un program asemănător.

Tot luni, Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, de la ora 19:00, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

