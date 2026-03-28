România trece la ora de vară în acest weekend

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:50

România trece sâmbătă noapte la ora de vară, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel încât ora 3:00 devine ora 4:00, iar ziua de duminică va avea 23 de ore.

Măsura se aplică anual, în ultimul week-end din luna martie în majoritatea statelor Uniunii Europene, pentru o utilizare mai eficientă a luminii naturale şi pentru a reduce consumul de energie. Ţara noastră va reveni la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

