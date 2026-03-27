Risc de inundații pe mai multe râuri din România

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 27.03.2026 ora 12:00 – 29.03.2026 ora 12:00

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, se actualizează Atenţionarea Hidrologică nr. 29 din 26.03.2026, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 27.03.2026 ora 12:00 – 29.03.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş – bazin amonte S.H. Sadova, Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom, Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Gorj și Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort– bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţul Gorj), Motru (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), râul Jiu – pe sectorul aferent S.H. Răcari (judeţul Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt- afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ionești (judeţul Vâlcea), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Dolj și Olt), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Dolj și Olt).

În intervalul 28.03.2026 ora 09:00 – 29.03.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Buzău și Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţul Vrancea), Trotuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Frumosu (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău).

COD PORTOCALIU

În intervalul 27.03.2026 ora 22:00 – 28.03.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţul Gorj), Motru – bazin amonte S.H. Broșteni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Broșteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi).

Harta cu codurile se anexează.

Se menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”.