Proiectul de structură a anului şcolar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 18:30

Cursurile anului şcolar 2026 – 2027 ar urma să înceapă pe 7 septembrie şi să se încheie pe 18 iunie 2027, potrivit unui proiect de structură a anului şcolar pus, astăzi, în dezbatere publică, de Ministerul Educaţiei.

După cum se arată în document, pentru clasa a VIII-a, cursurile se vor încheia pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa a XII-a – pe 4 iunie.

Principala modificare faţă de structura anilor şcolari anteriori vizează reducerea intervalelor între care se poate alege vacanţa de schi, la nivel judeţean – de la trei săptămâni la două – între 22 februarie şi 7 martie 2027.

Forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027 va fi aprobată în urma consultărilor şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

