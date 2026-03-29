Proiect de ordonanţă de urgenţă al Ministerului Agriculturii pentru simplificarea accesului la motorină ieftină

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:28 / actualizat: 29 martie 2026, 10:49

Guvernul urmează să aprobe noi măsuri de sprijin destinate agricultorilor, pentru a limita impactul scumpirilor la carburanţi.

Ministerul de resort a publicat deja un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru simplificarea accesului la motorină ieftină, de care beneficiază producătorii din sectorul vegetal – după cum explică ministrul Florin Barbu:

Florin Barbu: Un mecanism prin care fermierii pot achiziţiona motorină de la pompă fără acciză şi fără TVA. Fermierii primeau această acciză, dar o primeau foarte întârziat. În al doilea rând, în România taxarea este inversă la cereale şi, practic, statul rambursa acel TVA către fermierii români. Acest mecanism vine în completare, astfel încât pentru 78 l/ha fermierii să primească direct de la pompă fără acciză şi fără TVA acest preţ la motorina utilizată în agricultură.

