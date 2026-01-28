Primăria nu rămâne indiferentă la faptul că Iașul are cel mai mare preț la apă și canalizare

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 06:35

În condițiile în care prețul apei în Municipiul Iași este unul dintre cele mai mari din țară și în care nici plângerile justificate ale ieșenilor, nici apelurile publice repetate ale primarului Mihai Chirica nu au dus la scăderea sau măcar la menținerea tarifelor, Primăria Municipiului Iași a declanșat procesul pentru a obține ieftinirea serviciilor de apă și canalizare.

După cum se știe, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare este gestionat de SC ApaVital SA, companie aflată în subordinea Consiliului Județean Iași, iar nu a municipalității. Acționarii SC ApaVital SA sunt Consiliul Județean și unitățile administrativ teritoriale din perimetrul de distribuție a apei și de colectare a apelor uzate. Acești acționari – în număr de aproape 120 – sunt reuniți în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS). În acest for, deși are cel mai mare număr de locuitori, adică și clienți, Municipiul Iași nu poate influența deciziile care duc, printre altele, la stabilirea prețului apei.

În aceste condiții, pe 5 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Iași a adresat ARSACIS o plângere prealabilă prin care solicită modificarea Hotărârii nr. 43/2024 și revizuirea mecanismului de ajustare a tarifelor la apă și canalizare propus pentru perioada următoare.

Primăria contestă legalitatea și oportunitatea modului în care ARSACIS și operatorul regional SC ApaVital SA au stabilit creșterile tarifare aplicabile de la 1 ianuarie 2026, invocând următoarele aspecte principale:

– Hotărârea ARSACIS introduce un mecanism de ajustare automată a tarifelor, fără aprobarea anuală a Consiliilor Locale, încălcând Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, contractul de delegare și principiul autonomiei locale. Primăria Municipiului Iași subliniază că nu a mandatat ARSACIS să aprobe creșteri tarifare în bloc, fără posibilitatea de verificare și vot la nivel local.

– Strategia de tarifare a fost aprobată cu mult peste termenul maxim de 60 de zile prevăzut de Legea 241/2006, ceea ce face procedura nelegală.

– SC ApaVital SA nu a prezentat metodologia de calcul pentru ajustarea tarifelor, studiile de fundamentare și analiza de suportabilitate pentru populație, care sunt cerințe legale obligatorii înaintea oricărei majorări.

– Modificarea contractului de delegare s-a făcut fără aprobarea Consiliului Local Iași, deși legea impune explicit acest lucru.

În aceste condiții, Primăria Municipiului Iași cere ARSACIS eliminarea mecanismului automat de ajustare a tarifelor, supunerea fiecărei creșteri tarifare spre aprobare Consiliilor Locale și revizuirea Hotărârii nr. 43/2024 și a actelor subsecvente, inclusiv Decizia SC ApaVital SA nr. 322/2025 privind creșterile tarifare aplicabile de la 1 ianuarie 2026.

În lipsa unei soluționări favorabile în termenul legal, Primăria Municipiului va sesiza instanța de Contencios Administrativ pentru anularea actelor considerate nelegale și suspendarea aplicării lor, pentru a proteja interesele comunității.

Atașăm plângerea prealabilă făcută de Primăria Municipiului Iași.

Plangere prealabila Hotararea 43 2024 ARSACIS

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi