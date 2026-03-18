Preţurile motorinei şi benzinei continuă să crească

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 07:22 / actualizat: 18 martie 2026, 8:44

Preţul mediu al motorinei continuă să crească, ajungând la 9 lei şi 25 de bani pentru varianta standard şi 9 lei şi 75 de bani pentru cea premium. Şi preţul benzinei îşi continuă trendul ascendent, ajungând la o valoare medie de 8 lei şi 75 de bani.

În Capitală, un litru de benzină standard se vinde cu minim 8 lei şi 68 de bani, iar cea premium cu preţuri situate între 9 lei şi 30 de bani şi 9 lei şi 55 de bani pe litru.

Preţul petrolului la bursă este în scădere pe pieţele mondiale. Un baril de ţiţei Brent, extras din Marea Nordului, se vindea miercuri dimineaţă cu 100 de dolari, în scădere cu aproape 3% faţă de cotaţia de marți.

