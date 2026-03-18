Preţurile motorinei şi benzinei continuă să crească

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 07:22 / actualizat: 18 martie 2026, 8:44

Preţul mediu al motorinei continuă să crească, ajungând la 9 lei şi 25 de bani pentru varianta standard şi 9 lei şi 75 de bani pentru cea premium. Şi preţul benzinei îşi continuă trendul ascendent, ajungând la o valoare medie de 8 lei şi 75 de bani.

În Capitală, un litru de benzină standard se vinde cu minim 8 lei şi 68 de bani, iar cea premium cu preţuri situate între 9 lei şi 30 de bani şi 9 lei şi 55 de bani pe litru.

Preţul petrolului la bursă este în scădere pe pieţele mondiale. Un baril de ţiţei Brent, extras din Marea Nordului, se vindea miercuri dimineaţă cu 100 de dolari, în scădere cu aproape 3% faţă de cotaţia de marți.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Ministrul Educației, Mihai Dimian: Vom putea organiza simularea Evaluării naţionale şi în şcolile în care elevii nu au fost testaţi
Naţional marți, 17 martie 2026, 16:57

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia şcolilor în care nu s-a organizat simularea Evaluării naţionale subiectele necesare,...

Comisiile reunite de buget-finanţe continuă dezbaterile maraton asupra bugetului pe acest an
Naţional marți, 17 martie 2026, 16:45

Comisiile reunite de buget-finanţe continuă dezaterile maraton asupra bugetului pe acest an astfel că actul normativ să poate ajunge mâine în...

Memorandum de Înţelegere între România şi China privind cooperarea în domeniul agriculturii
Naţional marți, 17 martie 2026, 16:39

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat astăzi la Beijing un Memorandum de Înţelegere între România şi China privind cooperarea în...

Simularea Evaluării Naţionale: Peste 144.300 de elevi prezenţi la proba de Matematică
Naţional marți, 17 martie 2026, 16:09

Peste 144.300 de elevi de clasa a VIII-a au participat marţi la proba de Matematică din cadrul simulării Evaluării Naţionale, a anunţat...

Naţional marți, 17 martie 2026, 11:01

Calendarul înscrierii la creşă şi grădiniţă pentru anul şcolar 2026-2027, în consultare publică

Calendarul de înscriere la creşă şi grădiniţă, precum şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026-2027 a...

Naţional marți, 17 martie 2026, 09:26

Parlament – buget2026/Dezbateri cu ordonatorii de credite în comisiile de buget-finanţe

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 intră marţi în dezbaterea Comisiilor reunite de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor şi Senat,...

Naţional marți, 17 martie 2026, 07:13

Război în Ucraina/MApN: Atac cu drone la graniţa cu România; elemente de vehicul aerian, căzute în zona localităţii Plauru

Forţele ruse au executat marţi dimineaţă o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în...

Naţional marți, 17 martie 2026, 06:46

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă cu proba scrisă la matematică

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă astăzi cu proba scrisă la matematică. Examenul nu se va susţine în...

