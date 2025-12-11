Președintele Nicușor Dan, reacție la reportajul Recorder

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 07:18 / actualizat: 11 decembrie 2025, 11:20

Președintele Nicușor Dan susține că există o vină a politicului pentru faptul că a scăzut în intensitate lupta anticorupție, dar în același timp, afirmă el, „nici magistrații nu își asumă responsabilitatea de a schimba sistemul„.

Șeful statului spune că a urmărit reportajul Recorder privitor la situația din justiție și subliniază că „soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului„.

„Cazurile prezentate trebuie investigate, iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție și pe bază de probe„, subliniază președintele.

Nicușor Dan precizează că se lucrează în prezent la un raport cu date despre problemele din justiție și a invitat pe magistrați să-i scrie direct, asigurându-i de faptul că le va citi personal mesajele.

