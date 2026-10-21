Premierul Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către cinci noi miniştri

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 05:40

Premierul Luca Niculescu va participa miercuri la preluarea mandatelor de către noii miniştri de la Investiţii şi Proiecte Europene, Externe, Educaţie, Apărare şi Cultură.

Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, prim-ministru Luca Niculescu va merge la:

* Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – ora 9:00; preluarea mandatului de către noul ministru, Alexandru Mihai Ghigiu

* Ministerul de Externe – ora 9:40; preluarea mandatului de către noul ministru Dan Neculăescu

* Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 10:15; preluarea mandatului de către noul ministru Sorin Costreie

* Ministerul Apărării Naţionale – 11:00; preluarea mandatului de către noul ministru Ştefan Radu Oprea

* Ministerul Culturii – 11:45; preluarea mandatului de către noul ministru al Culturii, Ioana Ciocan.

Noul Cabinet Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern. AGERPRES/FOTO rador.ro