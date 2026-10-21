Raport ANITP: Numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu peste 30%

Foto: dav

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 06:29

Numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu peste 30% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă din 2025, conform raportului prezentat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.

Datele mai arată că majoritatea victimelor sunt femei și fete, atrase de cele mai multe ori de persoane apropiate sau prin platformele de socializare, iar exploatarea sexuală rămâne principala formă de abuz.

Directorul Agenției, Cristina Stepănescu, atrage atenția că instituțiile și societatea trebuie să lucreze împreună pentru a combate eficient acest fenomen.

Cristina Stepănescu: Traficul de persoane sau lupta împotriva traficului de persoane nu poate fi făcută de către o singură instituție în solitudine. Dacă eforturile și statului și ale societății în general nu sunt conjugate, izbânda va veni mai târziu. Cred că eforturile comune au șanse de reușită mai mari și cred că, mai ales în ceea ce privește partea aceasta de prevenire, informare, conștientizare, pe care noi, Agenția Împotriva Traficului de Persoane, o facem, /…/ că nu ar trebui să o facem doar noi, la Ministerul de Interne sau doar Ministerul Educației sau doar Ministerul Sănătății sau doar societatea civilă. Deci, sinergia aceasta interinstituțională este cheia succesului.

O expoziție de desene care ilustrează fenomenul traficului de persoane văzut prin ochii mai multor copii din țară poate fi vizitată până la începutul lunii viitoare în holul Bibliotecii Naționale din Capitală.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro