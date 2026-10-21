(AUDIO)Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Antonio Patraș (II)

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 06:16

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc prezentarea cărții – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului.

Invitați pentru a vorbi la acest eveniment au fost academicianul Viorel Barbu, președintele Filialei din Iași a Academiei Române și editor al volumului; prof. univ. dr. Antonio Patraș, director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. univ., dr. în Filologie, Bogdan Crețu, scriitor, critic literar și editor al volumului; conf. univ., dr. în Filologie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Meda Gâlea, editor al volumului, director la Academia Română, Filiala Iași.

Lansarea s-a desfășurat în programul ZILELOR ACADEMICE IEȘENE/ 2026.

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Astăzi postăm discursul profesorului universitar, dr. în Filologie, Antonio Patraș, director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cel care creionează, prin cuvânt, o imagine a volumului, cu accent pe principalele teme surpinse în capitolele acestuia.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)