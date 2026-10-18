(AUDIO) FILIT revine la Iași cu cea de-a 14-a ediție (21 – 25 octombrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 11:50

În perioada 21-25 octombrie, Iașul găzduiește cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere, FILIT.

Programul include aproximativ 200 de evenimente, organizate în amfiteatrele universităților, în școli și în spații neconvenționale. Serile FILIT îi aduc în fața publicului, în ordine, pe scriitorii David Foenkinos, în prima seară, Parinoush Saniee, în cea de-a doua, Aleksandar Hemon, în cea de-a treia, și Paul Lynch, laureatul premiului Booker din 2023, în cea de-a patra seară.

Organizatoarea evenimentului, Amelia Gheorghiță, precizat că, în acest an, la festival va participa și scriitorul ucrainean Andrii Liubka, care vine din zona frontului din Donbas pentru a se întâlni cu publicul ieșean.

Discuția este programată sâmbătă, 24 octombrie, la Casa Muzeelor din Iași.

Amelia Gheorghiță:

Întâlnirile Alecart vor avea loc duminică, 25 octombrie, iar Casa FILIT va fi amenajată în acest an în fața Palatul Culturii din Iași. (Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)