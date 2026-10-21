Angajații din educație solicită măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 05:31 / actualizat: 21 octombrie 2026, 6:33

Federațiile sindicale din educație cer măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli după atacul de la Bistrița, unde un elev de 13 ani cu o cagulă pe cap a rănit o profesoară și un coleg cu un cuțit.

Sindicaliștii atrag atenția asupra lipsei personalului de pază și a psihologilor școlari și acuză autoritățile că ignoră fenomenul violenței în unitățile de învățământ.

Aceștia îi cer viitorului ministrul al educației să ia măsuri concrete și avertizează că, în lipsa unor soluții rapide, vor declanşa proteste la nivel național.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro