Premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles despre PNRR, platforma East-Invest şi priorităţile financiare ale României

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 12:19

Premierul Ilie Bolojan discută astăzi, la Bruxelles, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor.

Aflat în vizită oficială în capitala Belgiei, şeful executivului român va participa la lansarea platformei East-Invest, prin care state ca România, aflate aproape de războiul din Ucraina, pot atrage suplimentar circa 20 de miliarde de euro pentru dezvoltare.

Prima întâlnire pe care premierul Ilie Bolojan o va avea la Bruxelles va fi cu vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, iar apoi va avea o discuţie cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis. Va urma întâlnirea cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR. Premierul va aborda şi problema recuperării celor 231 de milioane de euro, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor. De asemenea, se va discuta despre programul SAFE şi Ilie Bolojan va prezenta priorităţile guvernului său privind viitorul cadru financiar multianual post 2028 al Uniunii Europene, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă şi componenta de competitivitate. Tot la Bruxelles, Ilie Bolojan va participa şi la un eveniment unde se va semna declaraţia privind înfiinţarea facilităţii East-Invest. Aceasta este un mecanism de finanţare dedicat regiunilor din estul Uniunii Europene, care reuneşte Grupul BEI, instituţii financiare internaţionale, bănci naţionale şi regionale. România va participa la platforma East-Invest prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare. (Rador/ FOTO Alexandru Dolea)

