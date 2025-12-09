Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 13:48

Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare.

Senatul a aprobat o propunere legislativă potrivit căreia pot beneficia de carduri-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare semnalizate distinct.

Amenzile pentru cei care parchează fără drept pe aceste locuri ajung la 1.500 de lei.

Cardurile-legitimaţie vor fi de două tipuri: cele emise pentru persoane cu handicap locomotor, care folosesc dispozitive de mers, gen scaun rulant – carduri de tip A – şi cele de tip B pentru alte tipuri de dizabilităţi.

Potrivit proiectului, administraţiile locale au obligaţia de a semnaliza distinct locurile de parcare pentru dizabilităţi locomotorii, prin culoare şi simbol grafic.

Preşedintele Comisiei pentru Muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu: Creăm cadrul legal, astfel încât persoanele care utilizează scaune rulante, cadre, bastoane şi alte dispozitive de mers, care au nevoie de spaţii laterale suplimentare, pentru a putea urca şi coborî din autovehicul.

Propunerea PNL a fost susţinută şi de reprezentanţii opoziţiei.

Senatorul POT Gheorghe Vela: Proiectul îmbunătăţeşte cadrul legal aplicabil persoanelor cu handicap şi întăreşte măsurile de protecţie şi incluziune socială. Prin votul pe care îl dau, sprijin accesul persoanelor cu handicap la servicii, la echipamente, la drepturi esenţiale în concordanţă cu standardele europene şi cu obligaţiile internaţionale ale României.

Documentul, care mai prevede că beneficiarii cardurilor-legitimaţii de tip B vor fi sancţionaţi cu o amendă de la 500 la 1500 de lei în cazul în care vor parca pe locurile destinate celor cu handicap locomotor, va fi transmis către Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. (Rador/ FOTO decisepoate.ro)