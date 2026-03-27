Pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 05:51

Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poştali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie, a anunţat joi, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTS).

‘Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Naţională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plăţii în avans a pensiilor şi indemnizaţiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii şi pentru tipărirea şi expedierea taloanelor de pensii către oficiile poştale, în vederea distribuirii. În acelaşi timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poşta Română S.A. şi instituţiile bancare cu care CNPP are încheiate convenţii de distribuire şi plată a pensiilor. În aceste condiţii, dată fiind importanţa acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poştali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie’, se arată în comunicatul ministerului de resort.

Pe de altă parte, ajutoarele one-off pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3000 lei, prevăzute în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026, nu se pot acorda în luna aprilie, având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituţională, a mai precizat Ministerul Muncii. În aceste condiţii, ajutoarele urmează să fie acordate în luna mai.

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit joi că Legea bugetului de stat şi cea a asigurărilor sociale pe anul 2026 au fost adoptare cu respectarea dispoziţiilor constituţionale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

