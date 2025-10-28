Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste, miercuri, în faţa Guvernului faţă de măsurile de austeritate adoptate de executiv.

Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, taxarea echitabilă a muncii, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, fără a recurge la concedieri masive.

Vasile Zelca, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor: În momentul în care salariul minim pe economie este mult sub coșul minim stabilit prin lege, crește foarte mult această mică criminalitate. Ieșim în stradă din solidaritate pentru toate categoriile afectate de aceste măsuri aberante din partea Guvernului, că analizăm și noi posibilitatea de a bloca sistemul, similar în modul în care magistrații au făcut-o, dacă măsurile acestea de austeritate vor continua și vor afecta și mai mult bugetarii și angajații din sistemul privat.

