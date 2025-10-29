Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Patru confederații sindicale, unite într-un protest național la București

Patru confederații sindicale, unite într-un protest național la București

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 10:58


Mii de sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă la această oră la un amplu protest în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului.

Protestarii, membri ai organizaţiilor CSDR, „Cartel Alfa”, CNSLR-Frăţia şi Meridian cer autorităţilor aplicarea principiilor constituţionale privind dezvoltarea echilibrată a ţării şi asigurarea unui trai decent pentru toţi cetăţenii.

Revendicările sindicaliștilor vizează relansarea negocierilor colective, majorarea salariilor și a pensiilor în raport cu inflația, dar și aplicarea unor măsuri de austeritate și în zona politică.

Autocarele cu protestatari veniți din toată țara continuă să ajungă în zona Guvernului.

Numărul protestatarilor nu poate fi apreciat cu exactitate, însă sindicaliștii spun că se așteaptă să fie în Piața Victoriei, în punctul maxim al protestului, aproape 40.000 de persoane.

Radio Iași

Etichete:
Explozie în Capitală/Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de astăzi
Naţional miercuri, 29 octombrie 2025, 05:32

Explozie în Capitală/Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de astăzi

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul...

Explozie în Capitală/Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de astăzi
Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
Naţional miercuri, 29 octombrie 2025, 05:19

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste, miercuri, în faţa Guvernului faţă de măsurile de austeritate adoptate de executiv....

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
Sumele pentru plata facturilor din luna septembrie, virate pentru beneficiarii tichetelor de energie
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 12:47

Sumele pentru plata facturilor din luna septembrie, virate pentru beneficiarii tichetelor de energie

Sumele pentru peste 600.000 de beneficiari ai tichetului de energie, sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei pentru plata facturilor din...

Sumele pentru plata facturilor din luna septembrie, virate pentru beneficiarii tichetelor de energie
Bugetul pentru programul „Rabla”, destinat persoanelor fizice, a fost suplimentat
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 11:01

Bugetul pentru programul „Rabla”, destinat persoanelor fizice, a fost suplimentat

Bugetul pentru programul ‘Rabla’, destinat persoanelor fizice, a fost suplimentat de Administraţia Fondului pentru Mediu. Cele 45 de...

Bugetul pentru programul „Rabla”, destinat persoanelor fizice, a fost suplimentat
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:31

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința Legii privind pensiile magistraților. PSD susține în continuare alcătuirea unui...

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:30

Sistemul de Garanţie-Returnare s-ar putea aplica şi în cazul altor ambalaje

Sistemul de Garanţie-Returnare s-ar putea aplica şi în cazul altor ambalaje, pe lângă cele care se colectează în prezent prin SGR. Fostul...

Sistemul de Garanţie-Returnare s-ar putea aplica şi în cazul altor ambalaje
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:29

Serviciile caravanelor medicale, organizate alături de spitale, vor fi decontate

Serviciile medicale oferite prin intermediul caravanelor, organizate alături de spitale, vor fi decontate, a anunţat ministrul sănătăţii,...

Serviciile caravanelor medicale, organizate alături de spitale, vor fi decontate
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:25

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării

Guvernul a aprobat modificarea ordonanţei de urgenţă prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor până la finalul anului şi a eliminat...

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării