Patru confederații sindicale, unite într-un protest național la București

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 10:58





Mii de sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă la această oră la un amplu protest în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului.

Protestarii, membri ai organizaţiilor CSDR, „Cartel Alfa”, CNSLR-Frăţia şi Meridian cer autorităţilor aplicarea principiilor constituţionale privind dezvoltarea echilibrată a ţării şi asigurarea unui trai decent pentru toţi cetăţenii.

Revendicările sindicaliștilor vizează relansarea negocierilor colective, majorarea salariilor și a pensiilor în raport cu inflația, dar și aplicarea unor măsuri de austeritate și în zona politică.

Autocarele cu protestatari veniți din toată țara continuă să ajungă în zona Guvernului.

Numărul protestatarilor nu poate fi apreciat cu exactitate, însă sindicaliștii spun că se așteaptă să fie în Piața Victoriei, în punctul maxim al protestului, aproape 40.000 de persoane.

