Pasionaţii de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2025, 07:30

Pasionaţii de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună.

Va fi o eclipsă totală, care va putea fi observată cel mai bine din Asia, doar parţial şi în Europa şi Africa.

Nu este un fenomen obişnuit în contextul în care se va putea observa o aşa-numită lună sângerie, care se produce atunci când Soarele, Pământul şi satelitul său natural sunt perfect aliniate, iar Luna se află în faza sa plină.

În Europa, momentul va putea fi observat pentru scurt timp după ce luna răsare la începutul serii.

În România, amploarea maximă a fenomenului va fi de la ora 21:21. Va fi a două eclipsă totală de lună de anul acesta şi este considerată o avanpremieră pentru eclipsa totală de soare din august 2026, care în România va fi însă doar una parţială.(Rador/ FOTO pixabay.com)