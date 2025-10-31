Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Parlamentul de la Chişinău acordă votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova condus de premierul Alexandru Munteanu

Parlamentul de la Chişinău acordă votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova condus de premierul Alexandru Munteanu

Parlamentul de la Chişinău acordă votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova condus de premierul Alexandru Munteanu

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 20:36 / actualizat: 1 noiembrie 2025, 8:37

Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters şi Moldpres.

Munteanu, economist cu orientare pro-europeană, nu a mai deţinut funcţii politice.

Cabinetul său îşi va prelua atribuţiile după ce va depune jurământul în faţa preşedintei Maia Sandu.

Potrivit Moldpres, premierul Alexandru Munteanu a menţionat ca priorităţi ale noului guvern creşterea economică şi continuarea parcursului european al ţării.

‘Ne vom concentra pe creşterea economică şi continuarea direcţiei noastre strategice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susţinut de majoritatea cetăţenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiţii, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne şi o administraţie eficientă şi apropiată de cetăţeni’, a afirmat Alexandru Munteanu.

El a lansat către conaţionalii săi un apel la unitate. ”Ceea ce am reuşit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în faţă un obiectiv comun. Să ne unim forţele pentru binele, prosperitatea şi parcursul european al Republicii Moldova’, a spus Munteanu.

Unimedia relatează că noul guvern al Republicii Moldova va avea cinci vicepremieri: Eugen Osmochescu (vicepremier şi ministru al dezvoltării economice şi digitalizării), Vladimir Bolea (vicepremier şi ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale), Cristina Gherasimov (vicepremier pentru integrare europeană), Mihai Popşoi (vicepremier şi ministru al afacerilor externe) şi Valeriu Chiveri (vicepremier pentru reintegrare).

Din noul executiv de la Chişinău mai fac parte miniştrii Anatolie Nosatîi (apărare), Dan Perciun (educaţie şi cercetare), Ludmila Catlabuga (agricultură şi industrie alimentară), Daniela Misail-Nichtin (afaceri interne), Vladislav Cojuhari (justiţie), Andrian Gavriliţă (finanţe), Natalia Plugaru (muncă şi protecţiei socială), Emil Ceban (sănătate), Gheorghe Hajder (mediu).

Reuters notează că desemnarea lui Alexandru Munteanu ca premier, un economist în vârstă de 61 de ani, urmează alegerilor parlamentare din septembrie în care Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de preşedinta Maia Sandu, a învins partidele pro-ruse şi a primit practic un mandat de a continua parcursul pro-european al ţării.

‘Avem o ocazie unică de a deveni guvernul care va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană’, a spus Munteanu înaintea votului, unde a obţinut sprijinul a 55 dintre cei 101 deputaţi moldoveni.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care deţine cetăţeniile moldovenească, română şi americană, va trebui să facă faţă unor provocări economice semnificative, printre care inflaţia ridicată, cauzate în principal de invazia rusă asupra Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană poate dura mulţi ani şi Republica Moldova va trebui să ia o serie de măsuri dure, printre care reformarea sistemului său judiciar şi modernizarea reţelei energetice, mai remarcă Reuters. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru
Internaţional vineri, 24 octombrie 2025, 11:31

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la...

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru
LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles
Internaţional vineri, 24 octombrie 2025, 06:14

LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, susține la Bruxelles, Regatul Belgiei, declarații de presă după participarea la reuniunea Consiliului...

LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles
Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 18:00

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria

Ministerul de Externe informează că în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a Ungariei, autorităţile din această ţară au decis să...

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria
La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 15:08

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt

La Bruxelles are loc în această seară summitul Uniunea Europeană – Egipt, în contextul în care Cairo ar putea să coordoneze viitoarea...

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 10:44

Muzeul Luvru, redeschis astăzi, la trei zile după furtul de bijuterii; Galeria Apollo rămâne închisă

Muzeul Luvru şi-a redeschis porţile vizitatorilor, miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la spectaculosul jaf comis duminică de patru hoţi...

Muzeul Luvru, redeschis astăzi, la trei zile după furtul de bijuterii; Galeria Apollo rămâne închisă
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 18:00

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere

Parlamentul European a aprobat astăzi o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere, demers considerat necesar pentru a creşte...

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 11:14

Nicolas Sarkozy îşi începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare

UPDATE – Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, închis marţi dimineaţă la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere...

Nicolas Sarkozy îşi începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 06:32

Consiliul Energiei al UE adoptă interdicția gazului rusesc

Consiliul Uniunii Europene pe probleme de energie a adoptat propunerea Comisiei de a înterzice orice import de gaz rusesc în blocul comunitar după...

Consiliul Energiei al UE adoptă interdicția gazului rusesc