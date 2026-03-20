Parlamentarii au încheiat dezbaterile asupra anexelor la proiectul de buget şi au început discuţiile pe bugetul asigurărilor sociale

Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 12:18

Senatorii şi deputaţii au încheiat, cu puţin timp în urmă, dezbaterile asupra anexelor la proiectul de buget pe 2026 şi au început discuţiile pe bugetul asigurărilor sociale de stat.

Au fost adoptate alocările destinate ministerelor, între care energia, cultura şi economia. De asemenea, au trecut de votul parlamentarilor şi bugetele mai multor instituţii precum SRR, SRTV, SRI, SIE şi Agenţia Naţională de Integritate. Toate amendamentele opoziţiei au fost respinse: se solicitau bani pentru consolidarea clădirilor de patrimoniu, pentru biserici sau drumuri locale. Şedinţa de plen este condusă de liberalul Mircea Abrudean, iar la dezbateri sunt prezenţi premierul Ilie Bolojan şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu. Votul final este aşteptat în această după-amiază.

Rador

UPDATE – Plenul Parlamentului a reluat, vineri, dezbaterile la proiectul de buget de stat pe anul 2026.

Şedinţa este condusă de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Dezbaterile au fost reluate de la anexa 3 – ordonator de credite Ministerul Culturii.

Joi, parlamentarii au aprobat articolele din proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026.

Votul final pe cele două proiecte de lege va fi dat tot în cursul zilei de vineri. AGERPRES

Plenul reunit al Parlamentului a suspendat, vineri dimineaţa, la ora 3:00, dezbaterile pe proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 şi pe cel al asigurărilor sociale de stat, ca acestea să fie reluate la ora 10:00, aşa cum a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa comună a Legislativului.

Dezbaterile vor fi reluate de la anexa 3 – ordonator de credite Ministerul Culturii.

Premierul Ilie Bolojan a participat la toate dezbaterile, fiind prezent în sala de plen de la începutul şedinţei comune şi până când aceasta a fost suspendată.

Un singur amendament formulat la aceste articole, respins anterior în Comisiile reunite de buget-finanţe, a fost adoptat în plen. Acest amendament a fost propus de deputatul PSD Adrian Solomon şi vizează suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte cu sumele necesare pentru majorarea cu zece posturi pentru personalul neclerical (două pentru Biserica Ortodoxă de Rit Vechi şi opt pentru Muftiatul Cultului Musulman din România).

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc din nou de la ora 10:00 pentru a continua dezbaterea pe anexele de la proiectul legii bugetului de stat şi pentru a lua în discuţie proiectul legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Votul final pe cele două proiecte de lege va fi dat tot în cursul zilei de vineri, la finalul dezbaterilor. AGERPRES