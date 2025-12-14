Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 decembrie 2025, 08:33

Noul mers al trenurilor a intrat astăzi în vigoare şi va fi valabil până la 12 decembrie 2026.

Vor fi o serie de noutăţi în plan naţional şi în privinţa rutelor internaţionale. Acestea ţin atât de garnituri noi sau modernizate, precum şi de destinaţii noi. Ziua de astăzi aduce însă şi o scumpire biletelor, a două în acest an.

Ciprian Sasu relatează: Trenuri noi, vagone modernizate, servicii mai bune, asta susţine CFR că se va întâmpla începând de astăzi, când intră în vigoare noul mers al trenurilor. Compania feroviară a anunţat că va continua să introducă în circulaţie vagoane şi locomotive modernizate prin PNRR, dotate cu internet, sisteme de informare audio-video, camere de supraveghere, prize, aer condiţionat sau toalete ecologice. Unele garnituri vor avea chiar vagon bar-bistro. Un alt pas important pentru CFR îl reprezintă trimiterea în circulaţie a trenurilor formate din noile rame electrice moderne de tip Alstom Coradia Stream. Este vorba de 12 rame achiziţionate din fonduri europene, capabile să atingă viteze de 160 de km pe oră şi care vor circula pe 26 de rute zilnice. Tot anul acesta vor fi introduse şi ramele tip PESA, aflate prezent în testare şi aduse din Polonia. CFR anunţă în 2026 şi noi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti-Giurgiu-Ruse, iar în traficul internaţional noutatea ţine de introducerea unei rute directe Budapesta-Bucureşti. De astăzi, însă, se va aplica şi o nouă mărire a tarifelor la biletele CFR. Vine în contextul actualizării preţurilor cu rata inflaţiei, spune conducerea Căilor Ferate. În medie, biletele se vor scumpi cu aproape 10% şi este a doua mărire la CFR din acest an. Cealaltă a fost generată de creşterea TVA şi a avut loc în luna iulie.

(Rador/ FOTO radioiasi.ro)