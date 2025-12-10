Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere

Au intrat în vigoare noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere, care transpun în legislaţia internă mai multe directive europene.

Potrivit modificărilor apar termene clare şi scurte pentru soluţionarea cererilor de plată, chiar în cazul societăţilor de asigurări care falimenteză.

De asemenea, a fost eliminat plafonul de 500 de mii de lei în cazul persoanelor afectate. Banii vor fi primiţi cu prioritate de copiii minori şi tinerii până în 26 de ani, aflaţi la studii care apar ţin persoanelor decedate în accidente rutiere, cei care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în urma accidentelor, ori persoanele cu titluri executorii împotriva asiguratorilor în faliment.

În plus, prin lege se reglementează şi un mecanism de finanţare prin împrumuturi de la stat, dacă fondul de garantare nu dispune de resurse financiare pentru acoperirea sumelor datorate creditorilor de asigurări şi organismelor similare din alte state membre.

