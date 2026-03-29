Noi reglementări privind preţul la gazele naturale

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:18

Actuala schemă de plafonare a preţului la gazele naturale expiră săptămâna viitoare, iar de la 1 aprilie va intra în vigoare noua reglementare stabilită de guvern pentru a evita scumpiri semnificative, cu impact asupra inflaţiei.

Este vorba despre reglementarea preţului pentru consumatorii casnici pe tot lanţul, de la producători, la transportator şi furnizor.

Noile prevederi se vor aplica timp de un an, deoarece autorităţile calculează că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz din Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a preţului şi să înlăture orice problemă de aprovizionare iarna.

