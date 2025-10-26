Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Nicuşor Dan: Armata este cea mai apreciată instituție din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 07:55

Președintele Nicuşor Dan a fost prezent la evenimentul organizat, de Ziua Armatei, la Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt din Iași.

Ziua Armatei a fost marcată prin numeroase ceremonii în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militari și în teatrele de operații.

Președintele Nicuşor Dan a fost prezent la evenimentul organizat la Brigada 15 Mecanizată „Podul Înalt” din Iași. El a afirmat că ceea ce este România astăzi se datorează luptelor din trecut pentru libertate și independență, dar și prestației militarilor de astăzi.

Nicuşor Dan: România este protejată azi pentru că are parteneri, și are acești parteneri pentru că, în perioada recentă, niște soldați ai Armatei Române au luptat în teatre de operații. Este o regulă în societate: tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că, în toate sondajele de opinie, instituția Armatei este cea mai apreciată instituție din România, înseamnă că în interiorul armatei găsim profesionalism și profesioniști.

Președintele a mai subliniat că, în prezent, pacea nu mai este un dat; nu este suficient să te bați cu pumnii în piept și să spui că vrei pace, trebuie să fii responsabil pentru ca să ai pace – și acest lucru înseamnă că trebuie să te pregătești pentru a avea pace, să te pregătești ca să descurajezi războiul, a mai afirmat președintele Nicuşor Dan. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

