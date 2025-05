Ministrul Educaţiei spune că nu are în vedere schimbări la Bacalaureat

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2025, 12:10

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a precizat miercuri că nu are în vedere schimbări la examenul de Bacalaureat.

‘Nu sunt de acord cu schimbări de pe un an pe altul în examenele complicate, dificile. Ele trebuie anticipate. Examenul de bacalaureat, la un moment dat, va trebui să fie conectat cu reforma planurilor-cadru la nivelul învăţământului liceul. Eu cred că în această fază, aşa cum apare în lege, examenul de bacalaureat este ok şi cum se derulează în acest moment este ok. După ce vom face reforma planurilor-cadru, vedem atunci ce se va întâmpla şi ce va dori şi sistemul. Până la urmă, nu trebuie să vină un ministru care trebuie să schimbe mereu examenele şi metodologia’, a afirmat David într-o conferinţă de presă.

În opinia sa, sistemul de burse va trebuie reanalizat.

‘Cred că toate bursele vor trebui reanalizate. Avem un sistem atât de stufos de burse, încât de multe ori nu mai înţelegi ce vrei să faci din punct de vedere educaţional cu acel sistem. Bursele trebuie să susţină două lucruri: excelenţa şi componenta socială’, a arătat ministrul. (Agerpres/ FOTO edu.ro)