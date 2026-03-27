Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Vremea se înrăutățește la final de martie

METEO: Vremea se înrăutățește la final de martie

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 10:21

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 27-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte, la altitudini mari ninsori, strat de zăpadă și viscol
Zone afectate: conform textului

         Temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

         Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice.

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ; la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol
Zone afectate: conform textului și hărții

         În intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie). La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40…50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40…60 l/mp și pe alocuri de peste 70…80 l/mp.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 27-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 27 martie, ora 10:00 – 27 martie, ora 22:00
Zonele afectate : sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 martie, ora 10:00 – 27 martie, ora 22:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei  

         În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 27-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00
Zonele afectate : în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei

         În Oltenia și jumătatea vestică a Muntenia local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…65 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

