METEO: Cod galben de precipitații însemnate cantitativ; la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ; la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol

Zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp.

Notă: Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).