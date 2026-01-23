Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Mercosur: Mai mulţi lideri doresc aplicarea rapidă a acordului, afirmă Ursula von der Leyen

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:47

Mai mulţi lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare ‘cât mai curând posibil’, a subliniat vineri preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, citată de AFP.

Parlamentul European a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a verifica legalitatea acestui tratat de liber schimb, ceea ce suspendă procesul de ratificare pentru un an şi jumătate.

Cu toate acestea, Comisia are dreptul, între timp, să aplice provizoriu acordul cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay.

‘Nu am luat încă o decizie’, dar ‘chestiunea aplicării provizorii a fost ridicată de mai mulţi lideri’ europeni în cursul unui summit la Bruxelles joi seara, a afirmat Ursula von der Leyen.

Printre aceşti lideri, ‘există un interes clar’ ca acest ‘acord important’ să fie pus în aplicare ‘cât mai curând posibil’, a asigurat ea.

Dar o astfel de implementare va fi posibilă doar după ce cel puţin una dintre ţările din Mercosur va aproba oficial acordul, a reamintit preşedinta Comisiei. ‘Vom fi pregătiţi când vor fi la rândul lor’ de partea latino-americană, a subliniat ea.

Anterior, Antonio Costa, preşedintele Consiliului European – organismul care reprezintă statele membre – a solicitat această aplicare provizorie. Potrivit acestuia, majoritatea statelor membre o susţin.

Germania susţine ferm punerea în aplicare rapidă a acordului, la fel ca şi Spania. Însă Franţa se opune vehement, din cauza îngrijorărilor legate de sectorul său agricol.

Dacă von der Leyen ‘ar impune aplicarea provizorie, acest lucru ar constitui în prezent, având în vedere votul care a avut loc (….) la Strasbourg, o formă de încălcare a democraţiei. Nu-mi pot imagina că s-ar putea întâmpla asta’, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Paris, Maud Bregeon.

Acest acord urmează să permită UE să exporte mai multe maşini, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase în America Latină, facilitând în acelaşi timp intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor de curte, a zahărului, a orezului, a mierii şi a soiei din America de Sud.

Criticii susţin că acest lucru va perturba agricultura europeană cu produse importate mai ieftine, care ar putea să nu îndeplinească standardele UE din cauza controalelor insuficiente.

Miercuri, sindicatele agricole europene au salutat contestaţia în justiţie şi au avertizat împotriva oricărei ‘acaparări de putere’ din partea Comisiei Europene. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

