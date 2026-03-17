Memorandum de Înţelegere între România şi China privind cooperarea în domeniul agriculturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 16:39

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat astăzi la Beijing un Memorandum de Înţelegere între România şi China privind cooperarea în domeniul agriculturii.

Acordul vizează securitatea alimentară, investiţiile, procesarea, inovarea şi transferul tehnologic, facilitând astfel accesul pe noi pieţe.

Într-o postare pe o reţea de socializare, Florin Barbu spune că au fost stabilite detaliile pentru trei protocoale vizând exportul de carne de pasăre, tratată termic, lactate şi produse acvatice, care vor fi semnate mâine.(Rador/ FOTO Facebook Ministerul Agriculturii)