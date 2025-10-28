La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:23

Deficitul bugetar al ţării a urcat la final de septembrie la 5,39% din PIB de la 4,54 % la sfârşitul lunii august, anunţă Ministerul de Finanţe.

Practic, cheltuielile statului au fost cu aproape 102,5 miliarde de lei mai mari decât veniturile.

Ministerul mai precizează într-un comunicat de presă că execuţia bugetului general consolidat pentru primele nouă luni ale anului confirmă tendinţa de stabilizare a finanţelor publice.

Deficitul a fost sub nivelul de 5,47 % din PIB înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

România a convenit cu Comisia Europeană să încheie anul cu un deficit de 8,4% din PIB.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro