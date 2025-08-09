Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 07:54

Kremlinul a confirmat astăzi că preşedintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în statul american Alaska.

Rusia şi Statele Unite sunt vecini apropiaţi cu o graniţă comună, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, locul întâlnirii, precizând că Putin l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit, relatează AFP.

Iuri Uşakov a spus că cei doi lideri se vor concentra pe discutarea opţiunilor pentru obţinerea unui rezoluţii paşnice pe termen lung a crizei ucrainene, proces care va fi unul dificil, dar în care Rusia se va implica activ şi energic.

În discursul său adresat aseară naţiunii, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că este posibil să se obţină un armistiţiu atât timp cât se aplică o presiune adecvată asupra Rusiei, scrie Reuters.