Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 07:54

Kremlinul a confirmat astăzi că preşedintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în statul american Alaska.

Rusia şi Statele Unite sunt vecini apropiaţi cu o graniţă comună, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, locul întâlnirii, precizând că Putin l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit, relatează AFP.

Iuri Uşakov a spus că cei doi lideri se vor concentra pe discutarea opţiunilor pentru obţinerea unui rezoluţii paşnice pe termen lung a crizei ucrainene, proces care va fi unul dificil, dar în care Rusia se va implica activ şi energic.

În discursul său adresat aseară naţiunii, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că este posibil să se obţină un armistiţiu atât timp cât se aplică o presiune adecvată asupra Rusiei, scrie Reuters.

Etichete:
Statele din UE trebuie să aplice de astăzi Legea europeană privind libertatea mass-media
Internaţional vineri, 8 august 2025, 05:46

Statele din UE trebuie să aplice de astăzi Legea europeană privind libertatea mass-media

Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public şi...

Statele din UE trebuie să aplice de astăzi Legea europeană privind libertatea mass-media
Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949
Internaţional joi, 7 august 2025, 11:22

Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949

Pompierii francezi se luptă joi, pentru a treia zi la rând, pentru a aduce sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa din ultimele...

Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949
Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri
Internaţional joi, 7 august 2025, 10:12

Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri

Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri, în sud-estul ţării, unde riscul...

Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri
(EXCLUSIV) Sprijin rapid de la Bruxelles: Comisia Europeană, pregătită să acorde pre-finanțare urgentă pentru zonele afectate de inundații
Internaţional miercuri, 6 august 2025, 13:00

(EXCLUSIV) Sprijin rapid de la Bruxelles: Comisia Europeană, pregătită să acorde pre-finanțare urgentă pentru zonele afectate de inundații

România trebuie să propună modificarea unui program operațional, regional sau național, pentru a redirecționa fonduri europene către județele...

(EXCLUSIV) Sprijin rapid de la Bruxelles: Comisia Europeană, pregătită să acorde pre-finanțare urgentă pentru zonele afectate de inundații
Internaţional miercuri, 6 august 2025, 09:08

Atac rusesc în apropierea frontierei României

Comunicat de presă – Ministerul Apărării Naţionale Atac rusesc în apropierea frontierei României În noaptea de 5 spre 6 august, forţele...

Atac rusesc în apropierea frontierei României
Internaţional miercuri, 6 august 2025, 06:14

Bașcana Găgăuziei din Republica Moldova a fost condamnată la 7 ani de închisoare

Evghenia Guțul, bașcana unității teritoriale autonome Găgăuzia din Republica Moldova a fost condamnată astăzi la 7 ani de închisoare de...

Bașcana Găgăuziei din Republica Moldova a fost condamnată la 7 ani de închisoare
Internaţional marți, 5 august 2025, 10:50

Netanyahu cere ocuparea totală a Fâșiei Gaza

Premierul israelian Netanyahu ar urma să ceară marți aprobarea cabinetului său de securitate pentru ocuparea completă a Fâşiei Gaza, în urma...

Netanyahu cere ocuparea totală a Fâșiei Gaza
Internaţional luni, 4 august 2025, 10:17

Hamas va coopera cu Crucea Roşie Internaţională, dacă Israelul deschide complet coridoarele umanitare

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a cerut Crucii Roşii Internaţionale să facă demersuri pentru a acorda asistenţă umanitară...

Hamas va coopera cu Crucea Roşie Internaţională, dacă Israelul deschide complet coridoarele umanitare